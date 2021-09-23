«А не замахнуться ли нам?»: Зачем Зеленский воззвал к авторитету Путина на сессии ООН

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на 76-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН точно запомнится. Однако вовсе не из-за его громких слов о «глобальном опустошении в душах крымчан» после 2014 года или сводки погибших в Донбассе.

Куда большее впечатление произвела попытка Зеленского «замахнуться на Вильяма нашего Шекспира» и повторить знаменитую речь российского коллеги Владимира Путина шестилетней давности.

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Стоя за трибуной ООН в 2015 году, Путин не скупился на острые высказывания и озвучивал вполне прозрачные намеки в адрес США. На примере Сирии глава государства показал, как насаждение Западом идеологических ценностей привело не к прогрессу, а деградации.

«Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» — задавал тогда риторический вопрос Путин.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Именно эта речь, по меркам западных СМИ, «вернула Россию в большую игру». Вероятно, желая затмить своего оппонента, Зеленский на глазах у изумленной публики (зал Генассамблеи, к слову, был полупустой) обрушился с критикой на ООН и Москву. Однако что-то пошло не так.

Косплей на Путина

В ходе выступления Зеленский традиционно рассказал о количестве погибших из-за конфликта в Донбассе. По его словам, с 2019 года число жертв увеличилось с 13 до 15 тысяч человек.

Правда, на этот раз он не стал, как два года назад, приносить на заседание ООН пулю, которой якобы был убит украинец на юго-востоке страны, а ограничился лишь колким высказыванием:

«Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

После этого украинский лидер обратил внимание на то, что ООН долгое время слышит в свой адрес критику. Причем, по его мнению, вполне заслуженно. Зеленский охарактеризовал организацию как «супергероя на пенсии», неспособного решать глобальные проблемы.

«Он считает себя обузой, слабым, вялым, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря», — раскрутил метафору президент.

Зеленский посетовал на то, что ООН плохо справляется с пандемией коронавируса и не обеспечивает всем странам доступ к вакцинам от COVID-19. Но больше всего главу государства возмутило то, что ООН отказалась участвовать в «Крымской платформе».

«То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, — это какие-то новые, мне кажется, никем не одобренные принципы», — предположил Зеленский.

Чтобы как-то «оживить» организацию, по мнению украинского лидера, необходимо «вспомнить, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать». В этой связи он призвал все 193 государства-члена ООН присоединиться к «Крымской платформе». Он указал, что полуостров требует к себе куда больше внимания, поскольку вместо «уникальной природы» там теперь «военная база», а в «душах крымчан» царит «глобальное опустошение».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Присоединиться к этому дипломатическому механизму, призванному вернуть Крым под контроль Украины, Зеленский пригласил и Россию. Он оговорился, что это «не ирония и не троллинг», потому что сегодня в мире, по его словам, «больше никто не чувствует себя в безопасности» и «не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной».

Вся эта подводка, судя по всему, стала подготовкой к словесному удару по России. Воспользовавшись своими актерскими навыками в бытность худруком студии «Квартал-95», политик эффектно перешел на русский язык и по памяти процитировал речь Владимира Путина на Генассамблее ООН в 2015 году.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы... Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства», — привел он слова Путина.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Хотя шесть лет назад российский лидер говорил о попытках расшатать авторитет и легитимность ООН, Зеленский попытался обернуть его слова в свою пользу. Он напомнил о том, что в начале сентября этого года в Крыму был якобы незаконно задержан замглавы запрещенного в РФ экстремистского объединения «Меджлис1 Крымско-татарского народа» Нариман Джелялов.

Использовав цитату российского лидера о свободе слова, Зеленский попытался тем самым уличить Путина в противоречии своим же собственным словам. Однако он не упомянул, что Джелялов обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а", ч. 2 ст. 281 УК РФ). Также Зеленский упустил из виду, что сам за последний год закрыл большое количество телеканалов и информагентств, включая русскоязычные.

Произвести должное впечатление на публику украинскому президенту не позволила еще одна досадная ошибка. Несмотря на подготовку и очевидно хорошую память, Зеленский напутал, когда Путин произнес эту речь. Украинский лидер посчитал, что это произошло «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако цитата, приведенная президентом, к мюнхенской речи не имела никакого отношения.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

«Бестолковый говорун»

Впрочем, подобную фактическую неточность Зеленскому простить можно, ведь он был там вовсе не для того, чтобы говорить о реальных проблемах. Для него речь в ООН — это, прежде всего, возможность показать себя не только политикам международного уровня, но и самому украинскому народу.

«Зеленский стремится подчеркнуть свою важность и значимость. Но если бы он был честным человеком, то назвал бы основным источником кризиса ООН отсутствие должной поддержки со стороны США, которые долгое время не перечисляли взносы. Вместо этого они развязывали войны и занимались “миротворчеством”», — объяснил «ПС» директор Института нового общества Василий Колташов.

По словам эксперта, украинский лидер прекрасно понимает, что «Крымская платформа» никому не интересна, но все равно пытается позиционировать себя как политика, способного «двигать судьбы народов». Однако его слова не производят должного впечатления из-за куда более острых проблем, не решенных в самой Украине.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Проблемы страны довлеют над всей фразеологией, поэтому украинское общество будет воспринимать его как бестолкового говоруна, который поперся зачем-то на международный форум и говорит общеизвестные вещи, да еще и цитирует Путина. И сама аудитория ГА ООН смотрит на него не влюбленными глазами, а трезво и иронично», — не сомневается Колташов.

Собеседник издания уверен, что своим выступлением Зеленский фактически вырыл себе яму, ведь на родине ему еще долго будут припоминать цитирование Путина, которое Колташов в шутку назвал «апелляцией к авторитету».

«Не надо создавать демонический образ вокруг России, чтобы потом не страдать. Зеленскому придется расхлебывать насмешки. И даже если бы он, как Никита Хрущев, начал бы стучать ботинком по трибуне в ООН, это бы ему не помогло впечатлить украинскую публику. Сказали бы: "Еще головой своей постучи пустой". Там могут», — резюмировал эксперт.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 21 сентября в Нью-Йорке. Мероприятие проходит в очном формате впервые в начала пандемии коронавируса.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации