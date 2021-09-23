МЧС России подтвердило гибель всех членов экипажа Ан-26 в Хабаровском крае

Гибель всего экипажа самолета-лаборатории Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

Самолет обнаружили в районе горы Хребтовая. Из-за плохих погодных условий было невозможно десантировать спасателей и посадить воздушное судно. Специалистам потребовалось более пяти часов, чтобы дойти до места аварии.

«Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета. К сожалению, в результате катастрофы выживших нет», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

О пропаже воздушного судна стало известно в среду. Полет самолета Ан-26 был организован для проверки средств связи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.