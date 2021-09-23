Песков оценил возможность онлайн-голосования на президентских выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об онлайн-голосовании на выборах президента отметил, что это удобная практика.

Дмитрий Песков заявил, что данную методику следует максимально распространить, однако это зависит от готовности системы. Он указал, что новая структура быстрая и удобная с точки зрения экономии времени.

«Она удобная с точки зрения экономики большого количества государственных средств экономии, поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше. Насколько широко и к какому сроку — это решение, наверное, должен Центризбирком принимать и специалисты», — высказался Песков.

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала работу ДЭГ. Она подчеркнула, что не существует оснований, чтобы говорить о каких-либо нарушениях, связанных с данной практикой на территории России.