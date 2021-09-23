Песков: формат участия Путина в саммите G20 определится исходя из ситуации с COVID-19

Формат участия главы Российской Федерации Владимира Путина в саммите G20 будет определен исходя из ситуации с COVID-19, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится в Риме. Решение об очном участии Путина в этом саммите пока что не принято. Формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки как в России, так и в Италии, уточнил Песков.

«В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения», — добавил он.

Пресс-секретарь добавил, что внимание будет обращаться на целый ряд факторов. Пока что неизвестно, какая будет динамика по распространению коронавируса. Предстоящее мероприятие является очень важным, к нему идет подготовка, резюмировал Дмитрий Песков.