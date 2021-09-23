Песков предложил спросить у Шойгу и Лаврова об их решении относительно перехода в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о решении глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу насчет Государственной думы.

Лавров и Шойгу на прошедших думских выборах возглавляли партийный список «Единой России». Представитель Кремля, отвечая журналистам, предложил адресовать вопрос об их решении по поводу перехода в Госдуму министрам.

«Я не знаю, это надо у них спрашивать», — сказал Песков.

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами списка «Единой России» запланирована на 27 сентября. Глава государства ранее заявил, что ему было бы жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Государственную думу, но они должны сами принять решение.