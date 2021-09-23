Песков: Путин и Зеленский встретятся при наличии повестки для переговоров

Президенты России и Украины могут встретиться при наличии тем для переговоров, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут встретиться при соблюдении определенных условий, сообщил Песков в ходе брифинга. Для переговоров необходимо наличие повестки дня и определенных тем для бесед, уточнил он в ходе общения с журналистами.

«Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — обратил внимание Песков.

Зеленский некоторое время назад после своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что встретится с Путиным «при его готовности». Пресс-секретарь президента РФ Песков ранее комментировал вероятность беседы президентов двух государств. По его мнению, перспектива переговоров в 2021 году маловероятна. Однако ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, добавлял он.