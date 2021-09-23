Встреча Путина с лидерами списка «Единой России» запланирована на 27 сентября

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами списка «Единой России» запланирована на 27 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства встретится с представителями «Единой России» в режиме видеоконференции, добавил чиновник.

«Встреча с лидерами списка «Единой России» планируется в понедельник», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Голосование на выборах в Государственную думу прошло с 17 по 19 сентября. На днях секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал встречи с членами федеральной пятерки единороссов. Он указал, что решение, как распорядиться депутатскими мандатами по результатам выборов, принадлежит только пятерке.