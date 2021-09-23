Российские власти не собираются вводить новый локдаун из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют ужесточать ограничения на фоне коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, в Администрации президента РФ не собираются вводить локдаун. Он подчеркнул, что такая возможность даже не обсуждается.

На данный момент в пресс-службе Кремля, а также в других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусом. Песков отметил, что правительственный штаб внимательно следит за обстановкой на территории России. В каждом регионе действуют свои эпидемиологические требования.