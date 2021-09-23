Губернатор Челябинской области Текслер отказался уходить в Госдуму

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил не переходить в Госдуму VIII созыва после победы на выборах. Он уже отправил в Центральную избирательную комиссию заявление об отказе от депутатского мандата, сообщает пресс-служба политика.

На сентябрьских выборах Текслер возглавил региональный список партии «Единая Россия», которая в регионе получила 34,31% избирательских голосов.

Губернаторское кресло Челябинской области нынешний глава региона занял весной 2019 года, но в статусе врио. Через полгода на очередных выборах главы области он одержал уверенную победу — свои голоса за него отдали 69,31% избирателей.

Ранее аналогичное решение принял и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Во время прямого эфира в Instagram он объявил, что не намерен покидать свою должность, и потому отказывается от места в Госдуме нового созыва.