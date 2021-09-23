Депутат Вострецов оценил вклад Беглова в строительство новых социальных объектов в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Вострецов уверен, что губернатор Петербурга Александр Беглов не допустит затягивания сроков строительства социальных объектов в городе.

В интервью ФАН парламентарий оценил заявление градоначальника о том, что заложенный в феврале новый корпус больницы Святого великомученика Георгия в Северной столице уже в декабре сможет принять первых пациентов. Он отметил, что благодаря развитию технологий сегодня в России можно возводить важные социальные объекты максимально быстро.

«Думаю, Александр Дмитриевич, когда стал губернатором, увидел, что строительство некоторых социальных объектов затягивается на два-три года. Он сделал выводы и впредь не допустит подобных затяжек», — заявил Вострецов.

По его словам, пример с корпусом больницы свидетельствует о новых возможностях, которые открываются в социальной сфере. Вострецов считает реализацию данных проектов очень важной для Петербурга.

«Мы можем за несколько месяцев строить госпитали и больницы, значит, мы можем возводить и другие социальные объекты за такие же сроки. Недопустимо, как было раньше, когда по два-три года строились объекты», — подытожил депутат.

Отметим, то новый корпус больницы Святого великомученика Георгия рассчитан на 307 коек. В нем предусмотрены хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии.