Российского борца Биляла Махова отстранили от соревнований на четыре года из-за допинга

Российский спортсмен, выступающий как в вольной, так и в греко-римской борьбе, Билял Махов был дисквалифицирован на срок четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). Срок дисквалификации, как отметили в организации, стартовал с 27 января 2021 года.

Билял Махов завоевал бронзовую медаль в рамках Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания). Он представлял Россию в весовой категории до 120 килограммов. В полуфинале спортсмен проиграл грузинскому олимпийцу Давиту Модзманашвили. Спустя семь лет того лишили награды из-за обнаруженного в крови допинга.