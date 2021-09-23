Диетолог Степанян рекомендовала воздержаться от употребления кофе и крепкого чая

Врач-диетолог Марина Степанян сравнила два самых популярных напитка россиян — чай и кофе. Доктор с научной точки зрения объяснила, полезно ли их употреблять.

Как рассказала специалист, от кофе и чая лучше отказаться людям, больным гастритом и другими нарушениями желудочно-кишечного тракта. Также кофе, по словам медика, содержит намного больше кофеина, чем чай. Поэтому напиток не стоит употреблять на ночь.

«Употребление большого количества кофе на ночь может привести к нарушению сна, повышенной нервной возбудимости и беспокойству. Кроме того, некоторые люди более чувствительны к кофеину», — объяснила Степанян изданию «Москва24».

Чай не такой вредный, однако диетолог считает, что лучше не злоупотреблять им и выпивать не больше двух кружек в день. Оба продукта являются мощными стимуляторами. При этом, если придерживаться нормы, то чаепития можно устраивать чаще, чем кофейные посиделки, заключила она.