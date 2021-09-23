На Украине появились билборды с призывом: «На Москву!»

В Полтаве появились билборды с гетманом Войска Запорожского Иваном Мазепой, призывающим идти «на Москву». Об этом в своем Instagram сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена», — объяснил нардеп.

Он также призвал украинцев «продолжить борьбу» и «держать строй». В публикации Гончаренко заявил, что якобы Россия, еще будучи империей, «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».

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Напомним, что гетман Иван Мазепа считается на Украине национальным героем. При этом в РФ к нему совсем иное отношение, так как прежде служа российскому императору Петру I, он публично заявил, что переходит на сторону Швеции. Дошло даже до того, что Петр I заочно наградил гетмана особой наградой — «орденом Иуды». Последний союзник Мазепы — король Карл XII — был сокрушительно разбит под Полтавой войсками Российской империи, а сам экс-гетман был предан анафеме Русской Православной Церковью.

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