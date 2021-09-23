Останки членов экипажа Ан-26 нашли на месте крушения самолета в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС обнаружили останки на месте, где рухнул самолет Ан-26 под Хабаровском. Никто из членов экипажа не выжил.

Спасатели подтвердили информацию о том, что все, кто находился на борту самолета, погибли. Их останки были найдены на месте ЧП.

Днем 22 сентября Ан-26 исчез с радаров и не выходил на связь после взлета на высоту 600 метров. Почти в 40 километрах от Хабаровска воздушное судно совершало технический полет для проверки средств связи. Позже стало известно, что самолет принадлежал компании «Летные проверки и системы». После катастрофы на поиски авиатранспорта привлекли 140 человек и 35 единиц спецтехники.