Законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам отклонили по решению кабмина

Правительство России дало отрицательное заключение законопроекту о полноценной индексации пенсии работающих пенсионеров.

Причина такого решения заключается в том, что депутаты, представившие проект, не указали в финансово-экономическом обосновании источники финансирования данной меры, так как ее исполнение потребует дополнительных расходов. Кроме того, не определено, в каком порядке они будут покрываться.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — гласит заключение кабинета министров.

Правительство уже трижды, в 2017, 2019 и 2020 годах, давало отрицательное заключение по аналогичным законопроектам.