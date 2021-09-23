В ООН осудили ограничение свободы СМИ на Украине

Миссия по правам человека ООН осудила притеснения оппозиционных СМИ на Украине. С таким заявлением выступила глава миссии Матильда Богнер, передает РИА Новости.

«В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимым органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений», — сказала Богнер.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главного редактора издания «Страна.UA» Игоря Гужвы. Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об ограничении деятельности Анатолия Шария.

Напомним, в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский на основании решений СНБО подписал указ о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK на территории страны сроком на пять лет. Формальным поводом для такого решения стало обвинение СМИ в распространении российской пропаганды и финансировании терроризма.