Глава Момского района Якутии погиб при неизвестных обстоятельствах

Глава Момского района Якутии Иван Павлов погиб во время рабочей командировки в селе Сасыр, которое находится в 220 километрах от административного центра.

По данным местных СМИ, Павлов упал с вездехода и пожаловался на сильную боль в спине. Спустя несколько часов он скончался. Однако в других медиа сообщают иную версию произошедшего: якобы Павлов в темноте споткнулся и ударился животом. За пару часов до смерти глава района звонил супруге и рассказал о сильных болях в брюшной полости.

Точную причину скоропостижной гибели Павлова установят патологоанатомы. Следственный комитет начал проверку для выяснения обстоятельств смерти руководителя Момского района.

Глава Республики Саха Айсен Николаев уже выразил соболезнования семье Павлова. В Instagram губернатор написал, что погибший был «замечательным человеком, настоящим патриотом и талантливым руководителем».