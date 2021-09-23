Штрафы за превышение средней скорости не будут действовать для российских водителей

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России в беседе с газетой «Коммерсант» не уточнило, как давно и по какой причине больше не выписываются соответствующие протоколы. Штрафы за превышение средней скорости не выносятся с августа, а в Московской области — с мая-июня текущего года.

Технология фиксации превышения средней скорости с помощью двух камер используется в России еще с 2013 года. Время проезда транспортного средства фиксирует сначала первая камера, затем — вторая, но через несколько километров. Санкция за нарушение ПДД варьируется от 500 до 5000 рублей.