Глава ЦИК Памфилова заявила о равнодушии к возможным санкциям США против нее

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала возможные ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов в ее адрес.

Она отметила, что равнодушна к возможным санкциям, а больше всего ее волнует доверие российских избирателей

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — подчеркнула Памфилова.

Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, которая рекомендует рассмотреть введение ограничительных мер против 35 высокопоставленных лиц, представляющих Россию. В список, в отношении которых планируется ввести санкции, попала Памфилова.