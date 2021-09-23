Польша разместит на границе с Белоруссией американские танки

Польша разместит на границе с Белоруссией 250 американских танков Abrams, которые закупит у Соединенных Штатов.

С таким заявлением выступил польский министр обороны Мариуш Блащак, сообщает издание «EurAsia Daily».

«Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны», — сказал он.

Новейшая бронетехника должна поступить в Польшу в 2022 году. Это будут танки модификации M1A2 Abrams SEPv3.

Стоит напомнить, что в 2019 году американские власти одобрили продажу Польше 32 военных самолетов F-35. В ноябре 2020 года стало известно о планах Польши создать в городе Познань базу для расквартирования американских солдат. Военный объект включает в себя склады, казармы, учебные комплексы и базы для беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на территории Польши уже находятся около 5 тысяч американских военнослужащих, которые проходят ротацию на различных военных объектах.