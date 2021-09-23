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Путин: Россия приложит все усилия, чтобы выводы Нюрнберга не подверглись забвению

Путин: Россия приложит все усилия, чтобы выводы Нюрнберга не подверглись забвению

Россия приложит все усилия, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подверглись забвению, заявил глава Российской Федерации Владимир Путин.

Во время приветствия участников конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда» президент напомнил, что 8 сентября 1941 года является трагической датой начала осады города.

«Наш общий долг – помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого», — подчеркнул он.

Уроки прошлого призывают быть более бдительными и противодействовать экстремизму, ксенофобии и национальной нетерпимости. Страна будет делать все, чтобы выводы Нюрнберга не забылись, а трагедия Второй мировой войны никогда не была повторена, добавил Владимир Путин.