Делегации России на сессии ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Российскую делегацию ограничили в праве свободно перемещаться по Страсбургу накануне сессии ПАСЕ, рассказал сенатор Владимир Круглый.

Он является членом делегации Совфеда. По словам заслуженного врача, меры были приняты из-за отказа Евросоюза признавать вакцинацию препаратом «Спутник V». Круглый выступил с заявлением во время Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму.

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», — сообщил член Совфеда.

Он также обратил внимание на ситуацию с турецкой и украинской делегациями. Страны тоже входят в так называемую красную зону, однако их представители привиты Pfizer. Поэтому ограничений для членов этих делегаций нет, пояснил сенатор.