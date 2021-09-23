Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Делегации России на сессии ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Делегации России на сессии ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Российскую делегацию ограничили в праве свободно перемещаться по Страсбургу накануне сессии ПАСЕ, рассказал сенатор Владимир Круглый.

Он является членом делегации Совфеда. По словам заслуженного врача, меры были приняты из-за отказа Евросоюза признавать вакцинацию препаратом «Спутник V». Круглый выступил с заявлением во время Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму.

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», — сообщил член Совфеда.

Он также обратил внимание на ситуацию с турецкой и украинской делегациями. Страны тоже входят в так называемую красную зону, однако их представители привиты Pfizer. Поэтому ограничений для членов этих делегаций нет, пояснил сенатор.