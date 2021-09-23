Посол Латвии в России Риекстиньш: военные маневры ВС РФ не представляют угрозы

Военные учения Вооруженных сил Российской Федерации не представляют угрозы для Латвии, однако лучше сохранять бдительность, считает латвийский посол в России Марис Риекстиньш.

Любое государство имеет право заниматься поддержкой определенного уровня обороноспособности. Военные маневры как раз для этого и предназначены, отметил посол. По его словам, в Латвии возникло беспокойство из-за недавних учений России и Белоруссии «Запад-2021», поскольку на них не присутствовали наблюдатели из западных стран.

«В этом году на эти учения не была приглашена ни одна из стран НАТО, хотя такая хорошая практика [присутствия мониторинговых миссий] позволяет избегать возникновения нервозности у другой стороны», — уточнил он.

По его мнению, не стоит рассматривать каждые военные маневры в качестве практических действий любой страны в том или ином регионе. Однако если рассматривать именно в таком контексте, то НАТО следует начать работу над оборонными планами, добавил Риекстиньш.