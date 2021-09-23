Олимпиада в Пекине может пройти без болельщиков

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что, возможно, зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году пройдут без болельщиков на трибунах.

Решение об участии болельщиков в зимних Играх будет принято в октябре. Полагается, что ситуация с гостями спортивного события мирового масштаба будет точно такая же, как во время летней Олимпиады в Токио.

«Решение, будут ли болельщики на играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет. Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену», – отметил Фазель на конгрессе Международной федерации хоккея на льду в Санкт-Петербурге.

XXIV зимние Олимпийские игры начнутся в Пекине 4 февраля. Церемония закрытия состоится 20 февраля.