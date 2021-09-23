В Париже на 78-м году жизни скончалась участница «Евровидения» Клод Ломбар

В столице Франции умерла бельгийская певица, актриса дубляжа и автор песен Клод Ломбар.

Женщина скончалась в возрасте 77 лет. Исполнительница, которая представляла Бельгию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1968 году, ушла из жизни 20 сентября. Причины смерти певицы не сообщаются.

Ломбар родилась в 1945 году в Брюсселе. Наибольшую популярность артистке принес конкурс «Евровидение», в котором она участвовала в 1968 году в Лондоне. На конкурсе бельгийка исполнила песню под названием Quand tu reviendras и заняла с ней седьмое место. В 1973 году деятель искусств выступила на конкурсе еще раз — в качестве бэк-вокалистки в номере дуэта Nicole & Hugo.