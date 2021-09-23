Депутат Госдумы Морозов отреагировал на новость о новых санкциях США против ряда россиян

Американские ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, представляющих Россию, являются плохим примером и могут дестабилизировать обстановку в мире.

Соответствующее заявление сделал член комитета Государственной думы РФ Антон Морозов, отметив, что другие государства могут ввести аналогичные меры против Вашингтона. Так депутат прокомментировал разрабатываемый в США новый пакет санкций против РФ, передает РИА Новости.

«Персональные санкции против граждан России, занимающих высокие должности и по сути представляющих государство и на международном уровне, конечно, из ряда вон выходящее событие. Оно, я думаю, подает плохой пример для других государств, которые, возможно, тоже захотят вводить санкции, но против американских чиновников. В целом это будет дестабилизировать международную обстановку», — подчеркнул Морозов.

Помимо этого, он считает, что введение ограничительных мер будет опрометчивым решением Палаты представителей США.