Очередное заявление Скотленд-Ярда по «делу Скрипалей» — это ложь, но вранье британских властей и спецслужб преследует конкретную цель, уверен глава СВР Серей Нарышкин.

Нарышкин поделился своим видением очередного поворота по делу об отравлении в Солсбери в беседе с представителями прессы. По словам руководителя Службы внешней разведки, появление третьего фигуранта расследования понадобилось Лондону, чтобы отвлечь внимание от провалов НАТО по всему миру и, в частности, в Афганистане.

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. <...> В свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана — прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников», — подчеркнул Нарышкин.

Заявление главы СВР приурочено к объявлению Скотленд-Ярдом третьего фигуранта дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской разведки, им оказался россиянин Денис Сергеев. Официальная Москва неоднократно уличала Лондон в непредоставлении доказательств по делу, отказе от совместного расследования и отвергала все обвинения ввиду их безосновательности. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, поведение британских властей в «деле Скрипалей» однозначно дает понять, что в установлении истины на Западе не заинтересованы и предпочитают использовать инцидент в Солсбери в качестве инструмента давления на Россию.

На фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном из-за «дела Скрипалей» министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с новой главой Форин офис Элизабет Трасс. Как пишет телеканал «360», переговоры прошли за закрытыми дверями.