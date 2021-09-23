Главред «Первоисточника» выразил надежду на долгое сотрудничество с «Патриотом»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о начале сотрудничества с изданием «Первоисточник», который публикует новости Кирова, Сыктывкара и Республики Коми.

Николай Столярчук отметил, что «Первоисточник» давно зарекомендовал себя как настоящий профессионал не только на региональном, но и на федеральном уровне. Глава «Патриота» намерен вместе с партнерами добиваться высокого уровня журналистики и развития информационного поля России. Главный редактор издания Антон Погудин рассматривает начало совместной работы как возможность дальнейшего профессионального роста.

«Приятно, что мы говорим с "Патриотом" на одном языке — языке медиа», — подчеркнул он.

Погудин выразил надежду на долгое и плодотворное взаимодействие. По его словам, начало сотрудничества является возможностью увеличить узнаваемость бренда.