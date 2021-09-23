Осталось лишь ветром стать. Борис Джонсон хотел стать греческим богом ради спасения экологии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нашел оригинальный способ привлечь внимание мирового сообщества к проблемам экологии.

Во время выступления на Генассамблее ООН глава британского правительства признался, что подумывал стать богом северного ветра, то есть сменить свое имя на Борей (герой греческой мифологии). Таким способом пока еще носитель старославянского имени Борис хотел поддержать борьбу с климатическими изменениями и поддержать проекты по созданию возобновляемых источников энергии.

«Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», — иронично сказал политик.

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Впрочем, это не единственное шутливое заявление, которые озвучил министр Соединенного Королевства. В какой-то момент Джонсон решил напомнить гостям форума о персонаже юмористической программы «Маппет-шоу» лягушонке Кермите, который в одном из выпусков пожаловался, что быть зеленым нелегко. Но несостоявшийся «северный бог» не согласился с этим мнением и отметил, что быть зеленым «легко, приятно и правильно».

Ранее Борис Джонсон и президент США Джо Байден согласовали подход к России и Китаю. Как заявил представитель британского премьер-министра, Вашингтон и Лондон будут действовать на основе общих ценностей.