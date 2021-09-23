Интерназальная вакцина от COVID-19 прошла доклинические испытания в НИИ гриппа

Российская вакцина от коронавирусной инфекции в виде спрея прошла доклинические исследования. Препарат разработали в Санкт-Петербурге.

Вакцина показала безопасность и эффективность в ходе исследований. Интерназальный препарат создали специалисты из Национального исследовательского института гриппа имени Смородинцева в Северной столице. О завершении испытаний сообщил директор центра Дмитрий Лиознов во время конференции по профилактике гриппа, которая прошла в формате онлайн.

В настоящее время специалисты учреждения занимаются подготовкой документации, которая требуется для одобрения клинических испытаний вакцины. При этом в институте уже нашли добровольцев для проведения исследований, сообщает телеканал «360». Препарат разработан на основе ослабленного коронавируса. Особенность заключается в его способе применения. Вакцина представляет собой спрей и впрыскивается в нос.