Вдова советского авиаконструктора Микояна скончалась в Москве

Вдова легендарного советского авиаконструктора Вано Микояна скончалась в Москве на 96-м году жизни. Смерть Зинаиды Микоян произошла в силу естественных причин.

Тело вдовы легенды советского авиастроения нашли в ее квартире на Тверской улице. В молодости Зинаида Микоян была балериной ансамбля имени Моисеева, затем трудилась в школе-студии при знаменитом ансамбле.

Супруг покойной был ведущим авиаконструктором СССР и работал над истребителем МиГ-23. Вано Микоян был сыном одного из ярчайших советских политиков Анастаса Микояна, который почти полвека служил на высших должностях страны, в том числе курировал торговлю и пищевую промышленность.