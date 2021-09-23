СМИ выяснили подробности отказа Меркель от разговора с Байденом после его инаугурации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проигнорировала первый телефонный звонок Джо Байдена в качестве президента США. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, вместо этого глава немецкого кабмина предпочла провести время за городом.

Вступив в должность 20 января 2021 года, американский лидер твердо решил, что его первый звонок иностранному лидеру будет адресован именно Меркель. Их разговор, полагал Байден, символизировал бы возвращение двух стран к «трансатлантической стабильности» после президентства Дональда Трампа.

Однако фрау Меркель посчитала подобный жест американской стороны неуместным и попросила своих помощников перенести беседу. А сама тем временем уехала в свой загородный коттедж под Берлином, где любит проводить выходные, ухаживая за огородом и гуляя у озера.

instagram.com / @joebiden

Разговор между Байденом и Меркель состоялся лишь 25 января — через пять дней после инаугурации президента США. Первым, кому позвонил Байден, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они поговорили 23 января.

Ранее Ангела Меркель рассказала, где собирается жить на пенсии после ухода с поста канцлера. По ее словам, вместе с супругом Йоахимом Зауэром она планирует жить на два дома — в обычной городской квартире в Берлине, а также на даче в северном регионе Уккермарк.

Выборы в немецкий бундестаг пройдут 26 сентября этого года. По их итогам будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер.