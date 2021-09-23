«Необычное явление». Белоруссия впервые нуждается в картофеле из-за границы

Белоруссия впервые в истории начала завозить картофель из-за границы, в то время как в стране во всю идет кампания по сбору урожая, сообщают аналитики портала EastFruit. Крупнейшим поставщиком оказалась Украина — оттуда было импортировано около 15,5 тысячи тонн клубней.

Также Минск в августе-сентябре закупал корнеплоды в Азербайджане, Египте, Германии, Северной Македонии и России.

«Это довольно необычное явление, ведь, как правило, во время уборки картофеля, цены на него в стране достигают минимальных значений. Да и в целом Беларусь известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля», — пишут эксперты.

Сообщается, что на минувшей неделе оптовые цены на картофель в Белоруссии превысили $0,30 (около 22 рублей) за килограмм, что на 70% выше, чем обычно в это же время года. Сумма стала рекордной среди стран СНГ, за исключением России.

Невские Новости / Ксения Сосункевич

Причиной тому, по мнению экспертов, является летняя засуха, которая поставила под угрозу качество и количество урожая в Белоруссии в этом году. Однако в Минсельхозпроде республики уверяют — дефицита картофеля в стране нет. Его хватит не только на то, чтобы полностью обеспечить белорусов, но еще и поделиться с соседями.

«С начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Беларусь ввезено 568 тонн клубней, основное направление использования — промышленная переработка. На экспорт в январе-июле 2021 г. поставлено картофеля в объеме 99,3 тыс. тонн на $25,8 млн (темп роста к январю-июлю 2020 г. – 115,2 %), что в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта», — подчеркнули в белорусском министерстве.

В ведомстве добавили, что около 12% импортного картофеля, завезенного в первом полугодии 2021-го, ушло на производство снеков.

Ранее популярный производитель чипсов Lay’s предупредил о возможных перебоях с поставками в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля на рынке.