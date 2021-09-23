Военную базу ВС РФ в Таджикистане усилят новой медицинской техникой и полевыми госпиталями

База Вооруженных сил РФ в Таджикистане будет усилена новой медицинской и специализированной автомобильной техникой, а также полевыми госпиталями.

Военнослужащие 201-й базы ВС РФ получат на вооружение санитарные бронемашины «Линза» и новые реанимобили. Об этом сообщили источники издания «Известия» в Минобороны России.

Кроме этого, военный объект ожидает интенсивная модернизация бронетехники и вооружения. Ранее подразделения 201-й базы ВС РФ в Таджикистане перевооружили на бронетранспортеры БТР-82А, которые обладают повышенной огневой мощью. Также военнослужащие получили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М и комплексы противовоздушной обороны С-300ПС. До конца 2021 года танковому батальону должны передать 30 новых боевых машин вместо предыдущих модификаций.