Шесть членов экипажа рухнувшего под Хабаровском Ан-26 погибли

Члены экипажа самолета Ан-26, рухнувшего на вершину горы в заповеднике в Хабаровском крае, не выжили, следует из предварительных данных.

Все шесть человек, которые находились на борту авиатранспорта, погибли, сообщает ТАСС. Данная информация пока не получила официального подтверждения.

Самолет 22 сентября пропал с радаров, связь с пилотами была потеряна. Ан-26 совершал технический полет вблизи хабаровского аэропорта. Сотрудники регионального Следственного комитета России начали расследование по факту катастрофы. Они прибудут на место происшествия для осмотра обломков Ан-26.