Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве отчитался о работе ДЭГ

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не обнаружил никаких следов взлома системы электронного голосования, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов.

Вместе с тем Венедиктов также исключил возможность вбросов.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», — написал он в личном Telegram-канале.

Стоит отметить, что выборы депутатов Государственной думы проходили на всей территории Российской Федерации в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. По предварительным данным, партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство.