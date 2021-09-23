Разработчики «КовиВака» приостановили выпуск сырья для вакцины

Разработчики вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно остановили выпуск сырья для препарата.

Выпускать сырье временно прекратили в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН, передает телеканал «360». Разработчики вакцины намерены провести модернизацию площадки по производству препарата «КовиВак». Работы запланированы на осень этого года.

Специалисты обновят производственные мощности, чтобы повысить объем необходимого сырья. С начала разработки Центр Чумакова выпустил не более миллиона доз препарата. Также приостановка может быть связана с подготовкой вакцины «КовиВак» к экспорту, сообщает «Коммерсант».