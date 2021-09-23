Конгрессмены США ужесточили санкции против суверенного госдолга России

Американские конгрессмены внесли поправку к проекту оборонного бюджета на будущий год с запретом заключать сделки с суверенным долгом России на вторичном рынке.

Нижняя палата Конгресса США ужесточила антироссийские санкции. Об этом свидетельствует соответствующее изменение в проекте оборонного бюджета страны на следующий год. Демократ от штата Калифорния Брэд Шерман внес такую поправку, которую одобрили 21 сентября.

Документ предполагает введение санкций для запрета покупки и продажи вновь выпущенного суверенного долга РФ на первичном и вторичном рынках. Законодатели также намерены обязать разведку анализировать возможное иностранное вмешательство в выборы, а президента США — принимать решение о продлении или снятии ограничений после ознакомления с предоставленными сведениями.