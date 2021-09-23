Чехия обратилась к России с просьбой о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице

Расследование по делу о взрывах в чешской Врбетице касается ряда европейский государств, среди которых и Россия. Ей также был направлен запрос о правовой поддержке.

Прага уже добилась подобных мер помощи от других правительств. Как сообщил СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш, аналогичные действия ожидаются теперь от России.

«Сейчас мы постепенно получаем и анализируем те результаты правовой поддержки, которые мы уже получили, и ожидаем следующие. Естественно, просьба о правовой поддержке была направлена и в Россию», — заявил он.

Малуш также отметил, что на данный момент приоритетной целью является выяснение перемещений и контактов подозреваемых. Следователи занимаются сбором показаний, которые помогут выяснить мотивы произошедшего. Прокурор отметил, что точные сроки завершения расследования пока неизвестны.

Весной этого года Чехия выдвинула обвинения Москве по поводу произошедших взрывов на военных складах Врбетице. В ответ Россия выступила с заявлением, что подобные слова «абсурдны и надуманны».