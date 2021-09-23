Арестованного в США россиянина Никитина освободили из-под стражи

Гражданина РФ Олега Никитина освободили из американской тюрьмы по решению суда. Об этом рассказал социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Никитин попал в заключение в декабре 2019 года по обвинению в нарушении санкционной политики. По версии следствия, россиянин якобы пытался приобрести в США силовую турбину Vectra 40G. Ее он намеревался использовать на буровой вышке «Приразломная», принадлежащей «Газпромнефти». Компания оказалась под американскими санкциями в 2014 году, передает Федеральное агентство новостей.

Права Никитина пытался защитить российский МИД. Дипломаты обращались в Госдеп США с требованиями освободить всех незаконно удерживаемых в чужой стране россиян. В перечне значилось и имя Олега Никитина.

Американский суд вынес решение относительно россиянина 22 сентября. Социолог Максим Шугалей рассказал о подробностях освобождения, в котором деятельное участие принял Фонд борьбы с репрессиями. По его словам, Никитин находился в тяжелых условиях, однако силами МИД РФ и адвокатов его судьба решилась благополучно.

«К счастью, наши адвокаты и наше Министерство иностранных дел — здесь нужно им поставить просто "пятерку", потому что они совершили чудо», — заметил Шугалей.

Никитина освободили прямо в зале суда после последнего слова. Ученый поздравил с этим семью Никитина и пожелал ему скорейшего возвращения домой.