ФСБ пресекла деятельность 15 террористов в Свердловской области

Сотрудники ФСБ в рамках трех спецопераций задержала 15 членов террористического сообщества в Свердловской области. Все операции проходили в сентябре.

Пять человек взяты под стражу, оставшиеся десять будут выдворены из России. В отношении арестованных злоумышленников возбуждено три уголовных дела, уточнили в пресс-центре свердловского управления ФСБ.

«В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — говорится в сообщении.

В УФСБ добавили, что двое уроженцев одной из стран Центральной Азии организовали террористическую ячейку в регионе. На протяжении нескольких месяцев они пропагандировали незаконную деятельность среди соотечественников. Позднее к ним присоединились еще три иностранца, которые планировали совершить теракты на территории Урала.