Полиция нашла изрезанного экс-главу минсельхоза Тувы рядом с телом жены

Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол с ранением был найден в своей квартире в Кызыле рядом с телом супруги, сообщили в прессе.

Как указал источник РИА Новости, изрезанный мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Официального подтверждения от правоохранительных органов нет.

В среду вечером в полицию поступил звонок об обнаружении тела хозяйки квартиры и ее супруга с колото-резаной раной в области груди. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Тыва. Мужчину госпитализировали. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.

О личностях погибшей и пострадавшего Следственный комитет не сообщил. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».