СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего из-за хлопка на предприятии в ЯНАО

Хлопок паровоздушной смеси произошел во время технических работ на предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В результате инцидента погиб один рабочий, еще один человек получил ранения.

«По данным следствия, 22 сентября около 18:00 часов в городе Губкинский на территории промышленной зоны коммерческого предприятия во время выполнения технических работ внутри прицепной бочки-цистерны произошел хлопок паровоздушной смеси без последующего горения», — говорится в сообщении.

Погибшим оказался тот сотрудник предприятия, который в момент хлопка находился в цистерне. Правоохранительные органы проводят расследование и выясняют подробности трагедии.