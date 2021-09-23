ТАСС: связь с экипажем самолета Ан-3 временно пропала в Туве

Самолет Ан-3, который некоторое время не выходил на связь, нашелся и продолжает полет в Туве. Об этом сообщил источник в авиационных службах.

Связи с воздушным судном не было больше 45 минут. Инцидент произошел рано утром, передает ТАСС.

«В 05:15 часов по московскому времени на связь не вышел самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой. В 06:02 часов самолет вышел на связь, его командир доложил, что продолжает полет по плану», — сказал собеседник агентства.

Воздушное судно двигалось на предельно низких высотах для осуществления фотосъемки местности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Ан-3 принадлежит компании "Агат", которая находится в Красноярске.

Спасатели недавно обнаружили в Хабаровском крае обломки пропавшего с радаров самолета Ан-26. Судьба шести человек, находившихся на борту, до сих пор не известна.