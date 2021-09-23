Политолог Фесенко заметил риски для Украины в заявлении Байдена на ГА ООН

Произнесенную президентом США Джо Байденом речь на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно назвать неоднозначной, считает украинский политолог Владимир Фесенко.

Фесенко отметил, что в ходе своего выступления Байден сказал много правильных вещей. Глава Белого дома выступил против холодной войны, призвал уделить больше внимания борьбе с пандемией COVID-18 и изменению климата. Однако многие государства могут воспользоваться этим пафосом «доброй и мягкой силы» для продвижения своих интересов.

«Идеология администрации Байдена — "неообамовщина", то есть "мир любой ценой". А в итоге и мира не будет, и цена окажется высокой», — приводит слова политолога NV.ua.

По словам Фесенко, в речи американского президента просматриваются риски для Украины. Однако политолог не уточнил, о какой конкретно опасности для страны идет речь.