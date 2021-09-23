Сотрудники «Земли леопарда» зафиксировали рост популяции амурских тигров в Приморье

Амурских тигров в национальном парке «Земля леопардов» и заповеднике «Кедровая падь» в Приморье стало больше. Сейчас число особей достигло 41, сообщили сотрудники учреждения.

Согласно данным за 2019 год, численность хищников на территории заповедника составляла 31 особь. Сейчас охраняемые территории стали домом для 41 амурского тигра, в том числе для 14 тигрят. Новую информацию удалось получить с помощью анализа фотоловушек.

«Научные сотрудники ФГБУ "Земля леопарда" получили новые данные о состоянии популяции краснокнижного амурского тигра на юго-западе Приморского края за последний год. На сегодняшний день местные охраняемые территории являются домом для 41 особи самых крупных представителей семейства кошачьих», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Увеличение популяции краснокнижных хищников обусловлено надежной охраной территории и поддержанием кормовой базы. Как утверждают сотрудники заповедника, в национальном парке находится группа единственной в мире дикой популяции леопардов — около 110 особей.