Экстренные службы заявили о нахождении фрагментов пропавшего под Хабаровском Ан-26

Обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 обнаружены. Такую информацию предоставил источник в экстренных службах.

Самолет Ан-26 выполнял технический полет в 38,7 километрах от краевого центра. Специалисты занимались проверкой связи. На борту находились шесть человек. Спустя время связь с судном пропала. По одной из версий, самолет мог врезаться в сопку.

«Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски», — цитирует слова источника в экстренных службах ТАСС.

Поиски самолета ведутся после его исчезновения с радаров в Хабаровском крае. Количество спасателей в группе превышает 70 человек. К работам привлечены 20 единиц техники. Сообщается, что местность, в которой пропал Ан-26, гористая и таежная. Воздушное судно принадлежит компании ЗАО «Летные проверки и системы» и является гражданским бортом.