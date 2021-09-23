Глава МИД России шуткой отметил нежелание страны вступать в НАТО

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Генассамблеи ООН. Свое выступление глава ведомства начал с шутки.

Журналисты перед началом диалога Лаврова и Столтенберга пытались занять выгодную для себя позицию поближе к столу переговоров. Российский министр увидел толпу, которая толкалась в надежде прорваться вперед, и прокомментировал эту ситуацию.

«Ребята, не испытывайте удачу, Россия не будет вступать в НАТО», — пошутил Лавров.

Однако усилия журналистов не увенчались успехом — переговоры проходили за закрытыми дверями. Выступление главы внешнеполитического ведомства на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября.