Зеленский выразил готовность провести встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления на Генассамблее ООН ответил журналисту на вопрос по поводу встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, встреча состоится по мере готовности президента РФ. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

«Когда он будет готов», — заявил Зеленский и поспешил скрыться от дальнейших вопросов.

Украинский лидер также не стал отвечать на предыдущие вопросы о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Недавно его машину расстреляли неизвестные. При этом сам чиновник не пострадал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что разговор Зеленского и Путина будет сложным, но к нему нужно идти. Дипломат предположил, что организация встречи президентов затягивается по инициативе Москвы. В свою очередь Кремль сообщил о готовности Путина к встрече с украинским коллегой, но политической воли Киева по этому вопросу нет.