РЭО профинансировал строительство двух мусорных заводов в Московской области

Строительство двух мусорных заводов в Московской области планируется завершить до конца года. Они смогут перерабатывать более 760 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

Российский экологический оператор (РЭО), выступающий куратором мусорной реформы в стране, вложил в строительство обоих заводов 2,9 млрд рублей. Эта сделка ППК стала первой в рамках мер поддержки по финансированию инвестиционных проектов в мусорной отрасли, пишет телеканал «360».

«Московский регион образует наибольший объем твердых коммунальных отходов. Поэтому здесь просто необходимо строить крупные мусороперерабатывающие комплексы», — заявил глава РЭО Денис Бурцев.

Первый завод под названием «Алексинский карьер» появится в городском округе Клин. Ежегодно он сможет обрабатывать 950 тысяч тонн отходов. Комплекс «КПО Нева» возведут в Солнечногорском городском округе до конца 2021 года. Туда каждый год на обработку будет поступать 500 тысяч тонн ТКО.